В Минобороны также рассказали о подвиге штурмовой группы под командованием младшего лейтенанта Владимира Ерахтина

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Гвардии рядовой Денис Грехов обнаружил неполадку на линии связи и оперативно исправил ее, находясь под огнем FPV-дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе выполнения боевой задачи Грехов обнаружил повреждение линии связи командования подразделения с минометной батареей после артиллерийского обстрела ВСУ.

"Денис Грехов принял решение о немедленном восстановлении линии связи, несмотря на продолжающие удары вражеских FPV-дронов и артиллерийских обстрелов. Рискуя жизнью, гвардии рядовой Денис Грехов выдвинулся на устранение неисправности и в кратчайшие сроки восстановил и наладил надежную связь между командованием и минометной батареей", - говорится в сообщении. В министерстве подчеркнули, что действия гвардии рядового поспособствовали эффективному управлению командованием огнем минометной батареи по прикрытию наступающих российских подразделений.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге штурмовой группы под командованием младшего лейтенанта Владимира Ерахтина. Подразделение выполняло задачу по штурму вражеской позиции на одном из важных тактических направлений.

"[При обнаружении вражеского БПЛА] младший лейтенант Владимир Ерахтин незамедлительно дал команду штурмовой группе занять место в заранее определенном укрытии, вследствие чего российские военнослужащие остались незамеченными и продолжили движение для выполнения боевой задачи. Скрытно подобравшись к позиции врага, Владимир поставил задачи своим подчиненным с учетом обстановки и дал команду на штурм", - сообщили в Минобороны.

Там отметили, что младший лейтенант лично возглавил штурм с тыла, вызвав замешательство в рядах противника. Находясь в траншее, Ерахтин уничтожил нескольких боевиков и подавил сопротивление противника из блиндажа, используя ручные гранаты. "Благодаря профессиональным и мужественным действиям младшего лейтенанта Владимира Ерахтина штурмовая группа выполнила поставленную боевую задачу по захвату позиции противника без потерь", - подчеркнули в ведомстве.