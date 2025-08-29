В Макеевке в ДНР при атаке ударного беспилотника самолетного типа ВСУ две женщины получили ранения. Кроме того, за сутки в регионе повреждены пять жилых домов, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль в Климовском районе Брянской области с помощью дронов, в результате атаки погиб мирный житель, загорелся жилой дом.

Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали село Муром Белгородской области, в результате атаки ранен мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

