ВСУ потеряли до 400 военных за сутки в ходе действий группировки войск "Центр"

Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой и десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны противника

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Центр" составили до 400 военных и 7 бронемашин за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих. Уничтожены 7 боевых бронированных машин, включая 5 производства стран НАТО, 8 автомобилей и артиллерийское орудие", - сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой и десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и двух бригад Нацгвардии Украины в районах Красноармейска, Димитрова, Удачного, Родинского, Торецкого, Красного Лимана, Белицкого и Гришина.