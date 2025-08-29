Военный эксперт добавил, что "на сумском направлении ситуация продолжает оставаться стабильно напряженной"

ЛУГАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Российские военные взяли под полный контроль восточную часть Юнаковки Сумской области, несмотря на регулярные попытки Вооруженных сил Украины атаковать на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На сумском направлении ситуация продолжает оставаться стабильно напряженной. Есть сложные участки местности, где украинские боевики постоянно контратакуют. <…> Сейчас наши военнослужащие уже взяли под контроль восточную часть Юнаковки, часть населенного пункта еще находится под контролем противника. Это как раз юго-западная часть", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что все попытки ВСУ контратаковать на сумском направлении остались безуспешными - у противника не получилось выбить подразделения РФ с их позиций. "Более того, [Владимир] Зеленский, по сути, опозорился, когда заявил, что украинские боевики имели какой-то успех на сумском направлении, поскольку это не соответствовало действительности. И об этом уже говорили даже западные СМИ и так называемые военные западные аналитики", - сообщил Марочко.

Собеседник агентства считает, что благодаря продвижению армии РФ на сумском направлении "в ближайшее время будут позитивные результаты с данного участка местности".