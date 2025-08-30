В Минобороны предоставили кадры воздушного тарана с российского дрона

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Оператор испытательного центра "Рубикон" воздушным тараном на высоте более 3 км сбил украинский БПЛА Shark-M в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет боевой группы по ПВО Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в районе населенного пункта Гольмовский в ДНР воздушным тараном сбил БПЛА ВСУ Shark-M. Разведчик-корректировщик высокоточного вооружения украинских националистов шел на высоте более 3 км. Однако это не помешало оператору центра "Рубикон" догнать и поразить цель", - говорится в сообщении.

В ведомстве также предоставили кадры воздушного тарана с российского дрона.