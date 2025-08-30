Ранения получили водитель автомобиля и два сотрудника сельхозпредприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 30 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Брянской области, пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов грузовой автомобиль на автодороге Суземка - Страчово. В результате сброса взрывного устройства легкое сотрясение получил водитель автомобиля. Мужчине оперативно оказана медицинская помощь. <...> В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия в селе Крапивна Климовского района, к сожалению, ранены два сотрудника", - написал он.

Отмечается, что сотрудников предприятия доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь. В результате сброса взрывных устройств поврежден КПП.

Глава региона добавил, что в поселке Суземка ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали дом культуры, повреждена кровля. В селе Чуровичи FPV-дроны атаковали гражданский автомобиль, который был полностью уничтожен. Кроме того, произошло возгорание кровли административного здания. Пострадавших во всех случаях нет.

На местах работают оперативные и экстренные службы.