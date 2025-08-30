Военнослужащий РФ подчеркнул, что экипаж орудия работает в любое время суток и независимо от погодных условий

МАРИУПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Российский расчет реактивной системы залпового огня "Град" за короткий период уничтожил несколько единиц западной военной техники на южнодонецком направлении. В их числе танки M1 Abrams и Leopard 2, заявил ТАСС командир взвода группировки войск "Восток" с позывным Талант.

© Игорь Романенков/ ТАСС

"Поражаем в основном укрепления, укрепрайоны наших оппонентов, технику, личный состав, живую силу. [Танки] Abrams, Leopard, БМП Bradley американская. Она выехала, мы по ней навелись, залп огня и все - она уничтожена", - сказал Талант.

Он пояснил, что корректировать огонь расчету помогают операторы беспилотников. Боец подчеркнул, что экипаж "Града" работает в любое время суток и независимо от погодных условий. "Работаем постоянно. Днем, ночью, в туман", - отметил военнослужащий.