Вместо Юрия Гупалюка обязанности выполняет один из его заместителей, рассказали силовики РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Командир 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Гупалюк исчез из расположения штаба ОМБр. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщили ТАСС, что узнали личные данные и номер телефона Гупалюка, который прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям. Из-за такого подхода в Сумской области боевики ВСУ месяцами сидят на позициях без ротации, а в бои под Юнаковкой направляются последние резервы бригады.

"На сумском направлении из расположения штаба 156-й ОМБр ВСУ исчез командир бригады полковник Гупалюк Юрий Игоревич. Вместо него обязанности выполняет один из его заместителей - подполковник Вархола Роман. Это уже не первый случай, когда Гупалюк покидает расположение бригады", - сказал собеседник агентства.