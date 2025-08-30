В начале года в ходе ожесточенных боев за населенный пункт в радиоперехватах в основном была слышна латиноамериканская речь, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВСУ после освобождения Часова Яра в ДНР задействовали польских и чернокожих наемников на окраинах населенного пункта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Польская речь была слышна в радиопереговорах. Также с коптера наблюдали темнокожих военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.

В начале года в ходе ожесточенных боев за сам населенный пункт в радиоперехватах в основном была слышна латиноамериканская речь. Как уточнили в силовых структурах, наемники встретили ожесточенное сопротивление, наступательные действия и очень быстро "пришли в негодность". "Их нахождение здесь было недолгим", - добавил он.

После освобождения Часова Яра российскими войсками противник был вынужден ввести свои наиболее боеспособные подразделения, включающие в себя наемников, заключил собеседник.

Минобороны России сообщило 31 июля об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года, он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры. Потери Вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр составили около 7,5 тыс. военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин.