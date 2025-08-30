ТАСС: большинство передач солдат ВСУ в другую бригаду заканчивается фатально

В 90% случаев такие командировки заканчиваются для них статусом "пропал без вести" и неопределенностью, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Девять из десяти случаев передачи солдат ВСУ из одной бригады в другую заканчиваются статусом "пропал без вести", в том числе на сумском и харьковском направлениях. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ формирует штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады. При этом военнослужащие 143-й бригады будут передаваться в подчинение командованию 425-го полка, как это было на сумском направлении, когда личный состав механизированных частей отдавался в подчинения бригадам десантно-штурмовых войск. В 90% случаев такие командировки заканчиваются для них статусом "пропал без вести" и неопределенностью, к командирам какого подразделения обращаться для поиска", - отметил собеседник агентства.

Подразделения 425-го полка действуют как в Сумской, так и в Харьковской областях.

Ранее силовики сообщили, что проходящих лечение в госпиталях военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады забирают для формирования боевых групп на севере Купянского района. По их данным, речь идет о прикомандировании десантников к 425-му полку для участия в боевых действиях в районе села Меловое.