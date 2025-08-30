Всего с начала СВО уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 600 беспилотных летательных аппаратов, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 1 управляемую авиабомбу, 4 ракеты "Нептун" и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 600 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 878 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 088 орудий полевой артиллерии и минометов, 40 681 единица специальной военной автомобильной техники.