Никто не пострадал

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Два украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Смоленской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

"Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами Министерства обороны России сбиты два украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

Анохин призвал жителей при обнаружении обломков летательных аппаратов не приближаться к ним, а сразу же информировать экстренные службы.