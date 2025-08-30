Алексея Зоголя госпитализировали

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Член совета депутатов Алешкинского округа ранен в Херсонской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко.

"Около 19:30 [мск] в селе Великие Копани произошла атака фашистских отрядов ВСУ с применением БПЛА на гражданский автомобиль. В результате сброса боеприпаса загорелась машина депутата совета депутатов Алешкинского округа Алексея Зоголя", - написал он в Telegram-канале.

Хоменко сообщил, что Зоголь госпитализирован в Скадовскую ЦРБ, его состояние уточняется. Кроме него в машине был еще один местный житель.