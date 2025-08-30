Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 86 украинских БПЛА

Из них 13 аппаратов уничтожили в Ростовской области

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 86 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 29 августа 2025 года до 07:00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 БПЛА - над акваторией Черного моря, 15 БПЛА - над территорией Республики Крым, 13 БПЛА - над территорией Ростовской области, 11 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 5 БПЛА - над территорией Брянской области, 4 БПЛА - над территорией Белгородской области, 2 БПЛА - над территорией Смоленской области, 2 БПЛА - над территорией Калужской области, 2 БПЛА - над территорией Тверской области, 1 БПЛА - над территорией Тульской области и 1 БПЛА - над территорией Курской области", - рассказали в Минобороны.