Командир Земля: "Днепр" вынуждает ВСУ держать основные силы вдали от берега

Противник продолжает попытки ударов по левобережью, в том числе с применением передовых технологий, добавил российский военнослужащий

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Группировка войск "Днепр" в Херсонской области благодаря огневому контролю вынуждает Вооруженные силы Украины оттягивать основные силы от берега Днепра, рассказал ТАСС командир батальона мотострелкового полка с позывным Земля.

"Благодаря нашим усилиям, нашей работе ежедневной, кропотливой, тяжелой, не побоюсь этого слова, нам удалось сломить противника. И сейчас находиться на переднем крае, то есть непосредственно на правом берегу Днепра, для него опасно. Соответственно, он вынужден держаться подальше, выбирать такое расстояние, которое на пределе досягаемости наших огневых средств", - сказал военнослужащий.

Он уточнил, что ВСУ при этом продолжают попытки ударов по левобережью, в том числе с применением передовых технологий.

"Несмотря на всю изобретательность [противника], наши бойцы крепки духом, надежно держат оборону и находят противодействие всем - даже ультрасовременным - техническим угрозам", - подчеркнул командир батальона.