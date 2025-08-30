Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад и штурмового полка противника

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили до 190 украинских солдат и 16 автомобилей за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"Противник потерял до 190 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 5 складов боеприпасов и 4 склада материальных средств", - сказал он.

Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Алексеевки, Варачино, Павловки, Степного, Кондратовки, Новой Сечи, Юнаковки Сумской области. Также на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениями механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Амбарная.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции", - подчеркнул Якимкин.