Российская армия выровняла фронт на границе ДНР и Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Освобождением поселка Камышеваха в ДНР российские войска выровняли линию фронта на границе с Днепропетровской областью, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью", - сообщил Кимаковский.
Таким образом, по данным советника, под контроль ВС РФ перешла практически вся пограничная территория западной части ДНР.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Камышеваха в ДНР.