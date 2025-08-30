Российская армия выровняла фронт на границе ДНР и Днепропетровской области

Военная операция на Украине

Под контроль российских войск перешла практически вся пограничная территория западной части ДНР, сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Освобождением поселка Камышеваха в ДНР российские войска выровняли линию фронта на границе с Днепропетровской областью, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Освобождение Камышевахи позволило нашим силам выровнять линию фронта на границе с Днепропетровской областью", - сообщил Кимаковский.

Таким образом, по данным советника, под контроль ВС РФ перешла практически вся пограничная территория западной части ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Камышеваха в ДНР.