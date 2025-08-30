Российские военные обнаружили замаскированную боевую машину противника во время разведки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Операторы БПЛА уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) и бронетранспортер (БТР) в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям Южной группировки войск, операторы БПЛА в ходе ведения разведки обнаружили замаскированную боевую машину противника. Точным попаданием FPV-дрона ББМ была уничтожена", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали также про уничтожение силами группировки БТР вблизи Северска в ДНР. "В ходе оказания огневой поддержки наступающим подразделениям Южной группировки войск операторы БПЛА вскрыли передвижение натовской техники ВСУ в районе населенного пункта Северск. В результате налета был поражен БТР Pandur австрийского производства", - рассказали в Минобороны.