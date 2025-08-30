Штаб находился в подвале жилого многоквартирного дома

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, американский пулемет и боеприпасы из брошенного командно-наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины в одном из сел Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащие Росгвардии обнаружили брошенный командно-наблюдательный пункт ВСУ с образцами иностранного оружия в одном из освобожденных сел ДНР", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, росгвардейцы обнаружили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ в ходе разведывательно-поискового мероприятия на освобожденных территориях ДНР. Он находился в подвале жилого многоквартирного дома. Помимо штаба здесь находился пункт боевого питания, мотопехотного взвода, а также мастерская по сборке беспилотников мультироторного типа. Отступая, украинским боевикам пришлось бросить здесь боезапас и 20 дронов-камикадзе, которые они не успели подготовить к применению.

"Саперы Росгвардии с минно-разыскной собакой по кличке Багира обследовали все подвальные помещения. Росгвардейцы обнаружили и изъяли автоматы Калашникова, американский пулемет M240, чешскую винтовку CZ BREN 2, более 35 тыс. патронов различных калибров (в том числе натовских стандартов), свыше 200 120 миллиметровых мин, более 50 82 миллиметровых мин, противотанковые управляемые ракеты, реактивные пехотных огнеметы, более 2 тыс. гранат и другие боеприпасы", - сказали в пресс-службе.

Оружие и боеприпасы переданы взаимодействуюшим силовым структурам.