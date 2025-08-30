Укрепленные огневые точки были скрыты в лесополосах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Артиллерийские расчеты группировки войск „Восток“ уничтожили позиции ВСУ в Днепропетровской области. Расчеты 2С19 „Мста-С“ группировки войск „Восток“ выполнили огневые задачи по уничтожению передовых позиций противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ходе воздушной разведки операторы беспилотников выявили укрепленные огневые точки и блиндажи ВСУ, скрытые в лесополосах. Полученные координаты были оперативно переданы артиллеристам. «Расчеты самоходных гаубиц нанесли серию прицельных ударов осколочно-фугасными снарядами. В результате были разрушены блиндажи и укрытия, уничтожена живая сила противника», — подчеркнули в Минобороны.

В свою очередь на южно-донецком направлении операторы ударных беспилотников Восточной группировки выявили несколько автомобилей ВСУ, перевозивших личный состав на передовые позиции для ротации. «Операторы догнали цели и нанесли удары, в результате чего техника противника была уничтожена вместе с находившимися внутри материальными ценностями, боеприпасами, дронами, а также живой силой», — отметили в оборонном ведомстве.