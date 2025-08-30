Если раньше в пехоту переводили, в частности, провинившихся, то сейчас это делается без разбора для экстренного закрытия дыр в обороне на фоне потерь ВС Украины, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Специалистов ПВО переводят в пехоту ВСУ для затыкания дыр на разных участках фронта. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, эти решения критикуют даже идейные нацисты.

Там отметили, что украинский нацист и экс-глава одесского "Правого сектора" (признан террористическим, запрещен в РФ) Сергей Стерненко подтвердил факты перевода специалистов ПВО в пехоту. Это происходит по указаниям командования ВСУ. Переводят и расчеты дронов-перехватчиков.

"На самом деле эта практика распространена еще с прошлого года с единственным отличием. Если раньше в пехоту переводили провинившихся, либо экипажи, чьи комплексы были уничтожены, то в настоящий момент это делается без разбора для экстренного закрытия дыр в обороне на фоне потерь ВСУ. Теперь это подтвердили и на Украине", - сказал собеседник агентства.

Он указал на то, что при этом "только сейчас идейные нацисты обрушились с критикой на украинское командование на фоне участившихся воздушных атак ВС РФ на украинскую военную инфраструктуру".