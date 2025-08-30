Противник также потерял 28 артиллерийских орудий и танк

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Суммарные суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили порядка 1 390 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки "Север" противник потерял до 185 военнослужащих, в зоне группировки "Запад" - более 270. Действиями группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено свыше 200 и до 405 военнослужащих соответственно. ВСУ также потеряли более 250 солдат в зоне группировки "Восток" и более 80 в зоне ответственности группировки "Днепр".

Кроме того, противник потерял 28 артиллерийских орудий и танк.