Пострадавшие обратились за медицинской помощью

БЕЛГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Супружеская пара получила ранения в селе Ясные Зори Белгородской области при детонации дрона ВСУ возле коммерческого объекта. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в селе Ясные Зори дрон ВСУ сдетонировал возле коммерческого объекта. Пострадала супружеская пара. Они самостоятельно обратились в областную клиническую больницу. У женщины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и ног. У ее супруга, предварительно, баротравма", - написал он в своем Telegram-канале.

Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. "Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.