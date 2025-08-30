ВСУ за сутки потеряли до 205 солдат в зоне группировки "Юг"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ВСУ за прошедшие сутки потеряли до 205 военнослужащих ранеными и убитыми в зоне ответственности Южной группировки войск РФ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Раненными и убитыми ВСУ потеряли до 205 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, орудие полевой артиллерии, 19 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, 4 склада боеприпасов и склад материальных средств", - рассказал он.

Астафьев добавил, что авиация и барражирующие боеприпасы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах в районе Северска, Переездного, Федоровки, Марково, Константиновки и Дроновки.