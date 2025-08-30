По словам депутата, украинские войска пытаются перетянуть подразделения ВС РФ от Красноармейска, Краматорска и Славянска

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по западным территориям Луганской Народной Республики нужны для отвлечения внимания армии РФ от Донбасса. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Атаки по ЛНР, которые они предпринимают, - это попытки отвлечь наши подразделения от Красноармейска, Краматорска, Славянска, чтобы перевести туда часть наших сил для сдерживания этих хаотичных, истеричных действий. Все, что сегодня происходит на линии боевого соприкосновения, - это уничтожение военнослужащих ВСУ", - сказал депутат.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ с начала недели усилили атаки на западных рубежах ЛНР и штурмуют на участке фронта шириной более 20 км.