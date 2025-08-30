В российских силовых структурах отметили, что "в очередной раз подразделения 47-й бригады вместо восстановления используют в качестве пожарной команды"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает к Юнаковке Сумской области подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в качестве пожарной команды, чтобы не утратить позиции. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"С целью недопущения утраты Юнаковки в район перебрасываются подразделения 47-й ОМБр с теткинского направления. В очередной раз подразделения 47-й бригады вместо восстановления используют в качестве пожарной команды", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах, ВСУ безуспешно пытаются прорвать фланги наступающим российским войскам у Юнаковки в Сумской области, идут тяжелые бои. По данным силовых структур, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.

Село Юнаковка - важный логистический центр ВСУ в Сумском районе.