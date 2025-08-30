Марочко: Киев контролирует менее 20% Кременских лесов в ЛНР

ВС РФ "расширили зону контроля на многих участках", добавил эксперт

ЛУГАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Российские бойцы успешно и плавно вытесняют подразделения Вооруженных сил Украины из западной части Луганской Народной Республики, противник контролирует менее 20% Кременских лесов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Кременских лесов: действительно, за эту неделю у нас есть очередные успехи. Мы расширили зону контроля на многих участках, а противник потерял значительную часть территории. Причем сейчас очень сложно посчитать, какой же все-таки процент находится под контролем украинских боевиков, но явно уже менее 20%. И это ввиду только того, что еще существуют обширные серые зоны, поскольку межпозиционное пространство здесь на многих участках более 1 км. Мы плавно вытесняем противника с территории Луганской Народной Республики в данном районе", - сказал он.