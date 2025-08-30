В Министерстве обороны России отметили, хорошую мотивацию бойцов и их желание обучаться

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовых групп 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» на полигонах в Запорожской области отрабатывают тактику штурма укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказание первой помощи и эвакуацию раненых. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Успехи на передовой возможны только благодаря упорной работе на полигонах. В ходе тренировок штурмовики врываются в окопы и, прикрывая друг друга, ликвидируют огневую точку. Дрон-разведчик залетает чуть дальше, просматривает условного противника и его позиции. Обязательная часть подготовки — это эвакуация раненых и оказание первой медицинской помощи. Пока одна группа штурмует, вторая выносит пострадавшего из опасной зоны», — сообщили в военном ведомстве.

По словам готовящих бойцов инструкторов, в настоящее время большинство военнослужащих переводятся в штурмовые группы осознанно, с пониманием, куда они идут. «Идут все замотивированные, все обучаются, по крайней мере, стараются, все учатся, делают, подходят к этому ответственно», — рассказал журналистам инструктор с позывным Очкарик.

Как отметили в Минобороны, тренировки продолжаются и во время ротации штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения. Инструкторы изучают опыт бойцов и передают его новобранцами, что позволяет российским военнослужащим в Запорожской области продвигаться вперед и освобождать населенные пункты региона от ВСУ.