Командиры при этом сами не хотят нести никакой ответственности за преступные приказы и бессмысленные смерти, отмечают родственники мобилизованных

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Родственники мобилизованных военнослужащих ВСУ выступают против внесенного в Верховную раду Украины законопроекта, подразумевающего ужесточение наказания за неисполнение приказов командиров. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее сообщалось, что в профильный комитет Верховной рады Украины поступил законопроект, по которому предлагается ужесточить возможное наказание за неповиновение приказу командира до тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет без возможности суда вынести им более мягкий приговор или назначить испытательный срок.

"Ожидаемо эта новость вызвала гнев у украинского общества. Родственники мобилизованных отмечают, что командиры при этом сами не хотят нести никакой ответственности за преступные приказы и бессмысленные смерти. Также отмечается, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а все время проводят в штабах", - сказал собеседник.