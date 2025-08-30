Мантуров отметил интерес онлайн-продавцов к доставке беспилотными катерами

Первый вице-премьер России отметил, что производство безэкипажного речного транспорта находится в активной фазе расчетов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские компании онлайн-торговли заинтересованы в доставке грузов беспилотным речным транспортом, такие безэкипажные суда производятся на одной из верфей в Ленинградской области. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я был в Ленинградской области на одной из наших российских верфей, она занимается производством безэкипажных судов, которые сегодня демонстрируются компаниям онлайн-торговли, которые заинтересовались доставкой грузов речным транспортом", - рассказал он.

По словам Мантурова, проект находится в активной фазе расчетов. "Я думаю, это тоже одно из направлений, которые можно будет осваивать", - добавил он.

Говоря о развитии беспилотного воздушного пространства, первый вице-премьер напомнил о введении нового класса для беспилотной авиации - H. "Это является завершающим этапом верхнего уровня нормативных актов, которые обеспечивают развитие беспилотных систем в воздушном пространстве. Это одно из тех направлений, которое востребовано не только сегодня, но и в среднесрочной перспективе. В том числе и в доставке грузов в труднодоступные районы", - подчеркнул Мантуров.

Полный текст интервью будет опубликован 3 сентября в 07:00 мск.