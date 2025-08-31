ТАСС: солдаты ВСУ предлагают сажать отдавших преступные приказы командиров

В интернете также стали появляться ролики, где военнослужащие предлагают сажать на такой же срок самих командиров, отдавших преступные приказы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Солдаты ВСУ на передовой в ответ на готовящийся законопроект об ужесточении наказания за неподчинение командирам предлагают сажать отдавших преступные приказы военачальников. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее сообщалось, что в профильный комитет Верховной рады поступил законопроект, по которому предлагается ужесточить возможное наказание за неповиновение приказу командира до тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет без возможности суда вынести им более мягкий приговор или назначить испытательный срок. С инициативой выступила группа командиров частей ВСУ.

"Ожидаемо это вызвало волну гнева не только у родственников мобилизованных, информация о готовящихся поправках дошла и до солдат на передовой. В интернете стали появляться ролики, где военнослужащие предлагают сажать на такой же срок самих командиров, отдавших преступные приказы и тех, чьи подразделения несут огромные потери, исполняя такие приказы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в опубликованном ролике украинского военнослужащего он обвиняет командование 92-й отдельной штурмовой бригады в вымогательстве боевых выплат у подчиненных, добавили силовики.

"Если Верховная рада все же услышит этих солдат (что маловероятно) и ужесточит наказания и для командиров, вероятнее всего, в ВСУ просто некому будет командовать. А из всех осужденных командиров можно будет легко сформировать не один батальон "Шквал" (батальон в ВСУ из экс-заключенных - прим. ТАСС)", - отметил собеседник.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что родственники мобилизованных военнослужащих ВСУ выступают против законопроекта. Они отмечали, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а все время проводят в штабах.