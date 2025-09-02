Бойцы бригады "Север V" поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

Во время разведки российские военные выявили антенну управления дронами, которую противник разместил на гражданском объекте

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Операторы дронов и артиллеристы бригады "Север V" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск поразили украинский пункт управления дронами в районе Часова Яра, сообщил ТАСС представитель корпуса.

"Во время разведки бойцы бригады "Север V" выявили антенну управления БПЛА, которую противник в очередной раз разместил на гражданском объекте. В ходе детального осмотра была обнаружена площадка для запуска дронов, а также постройка с подвальным помещением, откуда украинские бойцы осуществляли управление. К уничтожению цели приступила артиллерия и дроны бригады. Первый удар был нанесен беспилотником по постройке, где находилась живая сила противника. После чего артиллеристы нанесли решающий удар, полностью уничтожив ПВД", - говорится в сообщении.