Офицеры командования оперативно-тактической группы "Сумы" покидают расположение своих штабов и отдыхают в Киеве, на прошлых выходных двое военнослужащих устроили пьяное ДТП. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

В Энергодаре Запорожской области не менее трех беспилотников ВСУ атаковали жилые дома, пострадавших нет. Ущерб уточняется. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Максим Пухов.

В Горловке ДНР от атаки беспилотника ВСУ повреждены два автобуса, пострадавших нет. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Приходько в своем Telegram-канале.

