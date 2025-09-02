Противник иногда уничтожает своих же солдат, чтобы они не сдавались, добавил российский военнослужащий

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие сбрасывают в расположение ВСУ агитационные листовки с призывом сложить оружие и с помощью дронов помогают солдатам сдаться в плен. Об этом рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе Георгий Багаев в видео, предоставленном Минобороны РФ.

По его словам, российские бойцы раскидывают агитационные листовки с дронов на большие опорные пункты ВСУ, а также в населенных пунктах на тропы, по которым ходят украинские солдаты.

"Бывает не часто, но иногда реакцию наблюдаем, когда повторно прилетает наш дрон - они начинают махать руками, то есть сдаются, показывают свое оружие, что они не стреляют, складывают его и следуют за "мавиком". Мы поближе к ним снижаемся и за нашим дроном они передвигаются к нашим войскам, и там уже происходит непосредственно пленение", - поделился российский боец.

При этом, добавил военнослужащий, случается такое, что противник уничтожает своих же солдат, чтобы они не сдавались в плен. По мнению Багаева, украинские военнослужащие не сдаются в плен, потому что боятся быть убитыми своими сослуживцами.

Листовки с агитацией сдаваться в плен сворачиваются в небольшие рулоны по 100 штук, и сбрасываются с БПЛА вместо обычных боеприпасов.