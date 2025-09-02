Обстрелу подверглось село Новая Таволжанка Шебекинского округа

БЕЛГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Три человека получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Новая Таволжанка Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось артобстрелу ВСУ. Пострадали три человека", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, бойцы самообороны доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ. У одного мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча, его супруга получила баротравму. "После оказания необходимой помощи мужчина останется под наблюдением в стационаре, женщину переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил глава региона.

Третий пострадавший, получивший минно-взрывную травму, а также слепое осколочное ранение бедра, после оказания помощи продолжит лечение амбулаторно. "В двух частных домах повреждено остекление. Информация о других последствиях уточняется", - добавил Гладков.