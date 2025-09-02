Российские военные также поразили укрытие личного состава противника

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и укрытие личного состава противника близ населенного пункта Переездное в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения разведки в прифронтовой полосе артиллерийские разведчики Южной группировки войск обнаружили пункт управления БПЛА, а также укрытие личного состава противника в районе н. п. Переездное. Мощным огневым налетом расчетов 152-мм гаубиц "Мста-Б" обе цели были поражены, а возникшее на месте попаданий возгорание полностью уничтожило вражеские позиции со всем военным имуществом", - говорится в сообщении.