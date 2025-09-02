Это связано с тяжелым положением подразделений ВСУ на этом участке фронта, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Военные элитной 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, основу которой составляют националисты из "Азова" (признан террористическим, запрещен в РФ), наносят себе ранения, чтобы не участвовать в боевых действиях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Солдат с позывным Выходной, 3-я ошбр, выстрелил себе в левую ногу, "затрехсотился". Также прямо перед выходом на боевую задачу Труня (солдат ВСУ) доложил командиру, что боится умирать, выстрелил в себя", - рассказали силовики со ссылкой на радиоперехваты.

Там уточнили, что на купянском направлении подобные случаи не единичны. Это связано с тяжелым положением подразделений ВСУ на данном участке фронта.

Как сообщил ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании, соединения и воинские части группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории.