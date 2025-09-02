Пострадавшая была госпитализирована

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Серьезные ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю в Меловатке Сватовского района получила 55-летняя женщина. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Вооруженные формирования Украины в очередной раз ударили квадрокоптером по гражданскому автомобилю в селе Меловатка Сватовского района. Обстрел был произведен сегодня в 07:30 мск. Серьезные ранения получила местная жительница 1970 года рождения, она госпитализирована", - сказано в сообщении.

Машина в результате удара украинского дрона уничтожена.