В Росгвардии отметили, что средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение целей противника

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии уничтожили в Харьковской области минометный расчет ВСУ и склад боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе воздушной разведки на харьковском направлении оператор БПЛА белгородского спецназа Росгвардии в одном из населенных пунктов обнаружил минометный расчет и расположение личного состава на территории частного домовладения. С помощью FPV-дронов росгвардейцы нанесли огневое поражение по выявленным целям противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что средствами объективного контроля зафиксировано уничтожение минометного расчета, пункта временной дислокации ВСУ, а также последовавшую за ударами детонацию склада боеприпасов, которая длилась на протяжении трех часов.