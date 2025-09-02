Украинские атаки дают обратный эффект и сплачивают ростовчан, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Украинские войска активно атакуют беспилотниками Ростовскую область, пытаясь запугать жителей региона, однако эти террористические действия дают обратный эффект и сплачивают ростовчан. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Водолацкий отметил, что ВСУ, СБУ и ГУР Украины через различные системы отслеживают каждый приграничный регион и понимают, что Ростов-на-Дону является логистическим центром для Донбасса и Новороссии. Так, через Ростовскую область проходят гуманитарные грузы, строительные материалы и техника, отметил он. Кроме того, здесь фиксируются интенсивные перемещения граждан из-за тесных родственных связей ростовчан с жителями воссоединенных с РФ территорий.

"Западные кураторы [Украины] не понимают, что, чем больше они вредят Ростовской области, тем больше наше население идет помогать армии России в борьбе с этой нечистью. Идет обратная реакция. Украина, пытаясь нас разобщить и посеять панику, наоборот, цементирует нас и укрепляет нашу уверенность в том, что президент [России Владимир Путин] принял правильное решение, что с нацистской идеологией, нацистским движением на Украине надо быть очень жесткими. Нужно держать в руках скальпель и вырезать эту раковую опухоль под названием "бандеровщина", чтобы по крайней мере на ближайшие 100 лет мы забыли о понятии "возрожденный нацизм", - сказал он.

Депутат добавил, что ростовчане активно оказывают гуманитарную и волонтерскую помощь ВС РФ, что тоже дает ВСУ повод атаковать регион.