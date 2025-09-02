Трое взрослых и ребенок пострадали в Ростове-на-Дону во время атаки украинских БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

ТАСС собрал основное о последствиях налета.

Масштаб атаки

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над Ростовской областью 13 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Последствия