Трое взрослых и ребенок пострадали в Ростове-на-Дону во время атаки украинских БПЛА, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
ТАСС собрал основное о последствиях налета.
Масштаб атаки
- Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над Ростовской областью 13 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.
Последствия
- Атаку БПЛА отразили в Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районах.
- В ростовском микрорайоне Левенцовский повреждения получили две многоэтажки, трое взрослых и ребенок пострадали, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
- На западной окраине города и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, огонь потушили.
- Позже Слюсарь сообщил, что после атаки БПЛА в одной из квартир в Ростове-на-Дону обнаружили неразорвавшийся снаряд.
- Проводилась эвакуация 320 жителей дома, пункт временного размещения организовали на базе школы.
- Оцепление домов, пострадавших после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, сняли. Жители могут вернуться в свои квартиры, сообщил глава города Александр Скрябин.