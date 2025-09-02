Среди них ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Атака БПЛА отражена в Ростове-на-Дону, Мясниковском и Неклиновском районах. В ростовском микрорайоне Левенцовский повреждены две многоэтажки, трое взрослых и ребенок пострадали, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе. На западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, еще ночью огонь был потушен. В микрорайоне Левенцовский повреждения получили две многоэтажки. На ул. Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Эвакуация жителей там не понадобилась. На ул. Еляна повреждены фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок", - написал он в Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что серьезного вреда здоровью никто из пострадавших не получил.