В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 385 человек

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 295 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 175 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 240, "Южная" - свыше 205, "Центр" - до 385, на направлении "Восток" - до 225 и "Днепр" - до 65 военнослужащих соответственно.