Георгия Каракулин,применяя оружие, запугивал мирных жителей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи СК установили еще одного украинского боевика, который препятствовал эвакуации мирного населения в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении солдата Георгия Каракулина, проходящего военную службу в должности стрелка в воинской части А-4862 вооруженных формирований Украины (425-й отдельный штурмовой полк). Он подозревается в совершении террористического акта на территории Курской области", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 15 мая Каракулин, вооруженный автоматом АК-74 и боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, совместно с сослуживцами незаконно пересек государственную границу России. В этот же день он занял наблюдательно-огневую позицию в районе поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, после чего принял непосредственное участие в вооруженном блокировании населенного пункта и незаконном его удержании.

Кроме того, Каракулин, применяя оружие, запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации. В ходе боевых действий Каракулин задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам. "Военными следователями проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от преступных действий подозреваемого, фиксируются повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Также назначаются судебные экспертизы с целью установления размера причиненного ущерба. Следователи в рамках расследования уголовного дела установят командиров вооруженных формирований Украины, отдавших преступные приказы, а также иных участников указанных преступлений, действиям которых будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", - заключили в СК.