ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения активно продвигаются у Козачьей Лопани Харьковской области, до населенного пункта осталось менее 7 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, военнослужащие РФ начали формировать буферную зону между Белгородской и Харьковской областями.

"Активность наших войск отмечена в районе Козачьей Лопани, где бойцы РФ заняли новые позиции на территории противника восточнее населенного пункта. До населенного пункта от передовых позиций ВС РФ осталось менее 7 км", - сказал он.