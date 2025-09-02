Кроме того, удары по позициям противника нанес расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Восточной группировки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" Восточной группировки поразили позиции украинских артиллерийских орудий в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки операторы БПЛА Supercam обнаружили позиции украинских артиллерийских орудий.

"По полученным данным расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" нанесли удары. Видеокамера с борта беспилотника зафиксировала прямые попадания по артиллерийским системам и их уничтожение", - отметили в ведомстве.

© Минобороны России

Кроме того, удары по позициям ВСУ в Днепропетровской области нанес расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" Восточной группировки. По данным ведомства, российские операторы беспилотников выявили замаскированные позиции противника, где размещались огневые средства и пункты управления БПЛА. "По переданным координатам расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" нанес несколько точных ударов, в результате чего позиции были полностью уничтожены. Огонь САУ лишил украинские подразделения возможности использовать данный участок для обороны", - подчеркнули в Минобороны.

© Минобороны России

Также операторы дронов обнаружили движение техники противника, задействованной для доставки боеприпасов. Расчеты беспилотников нанесли удары по грузовым автомобилям с боеприпасами, что привело к детонации грузов, добавили в военном ведомстве. Помимо этого были поражены несколько пикапов противника, перевозивших материальные средства и беспилотники.