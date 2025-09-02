ВС РФ за сутки поразили портовую инфраструктуру, использовавшуюся в интересах ВСУ

Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации за сутки поразили портовую инфраструктуру Украины, использовавшуюся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах", - говорится в сообщении.