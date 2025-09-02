ВС РФ ведут уничтожение противника, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие взяли в окружение у Садков Сумской области группу военных из числа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в лесном массиве возле Садков бойцы ВС РФ взяли в окружение группу 80-й ОДШБр, которая пыталась приблизиться к позициям "Севера". Боевикам ВСУ перекрыто снабжение (в том числе по воздуху) и пути эвакуации, идет уничтожение противника", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС силовики, родственники украинских десантников из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на фоне потерь в Сумской области призывают объединиться против произвола командования ВСУ. Ранее родственники военнослужащих 80-й бригады ВСУ перестали получать компенсации от государства.