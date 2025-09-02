Также поразили более 10 БПЛА противника, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки войск "Южная" уничтожили боевую бронированную машину VAB французского производства, а также более 10 БПЛА противника, сообщили в Минобороны России.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям Южной группировки войск, операторы БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии провели налет ударных БПЛА в районе населенного пункта Северск. В результате налета была уничтожена французская бронемашина VAB из парка ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали об уничтожении военными 3-го армейского корпуса группировки ударного FPV-дрона и БПЛА типа R-18 ВСУ в районе Часова Яра.

"Пост воздушного наблюдения после обнаружения дрона противника, который завис в ожидании цели, уничтожил FPV-дрон огнем из стрелкового оружия. Для уничтожения гексакоптера противника наши военнослужащие использовали FPV-дрон - перехватчик. Благодаря умелым действиям постов воздушного наблюдения 3-го армейского корпуса Южной группировки войск всего за сутки удалось уничтожить более 10 вражеских беспилотников", - сказали там.

В Минобороны отметили, что расчеты БПЛА Южной группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии.