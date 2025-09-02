Комбрига ВСУ заочно приговорили к 18 годам за удар по аэропорту Белгорода

Владимира Кравченко признали виновным в совершении террористического акта, совершенного организованной группой и повлекшего причинение значительного имущественного ущерба

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы командира 40-й бригады тактической авиации ВСУ полковника Владимира Кравченко за приказ нанести в октябре 2022 года ракетный удар по аэропорту Белгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"По его приказу 16 октября 2022 г. с применением истребителя МиГ-29, снабженного вооружением иностранного производства, совершен пуск восьми ракет по объектам государственного и военного управления, расположенным в международном аэропорту Белгород им. В. Г. Шухова", - сообщили в ГВП. Семь ракет были успешно сбиты российским расчетом ПВО. В результате взрыва одной ракеты повреждена техника, люди не пострадали.

Кравченко признан виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший причинение значительного имущественного ущерба). "В суде установлено, что в октябре 2022 года Кравченко, действуя в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации", - отметили в ГВП.

Ранее Кравченко был объявлен в межгосударственный розыск, ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с позицией гособвинителя и заочно приговорил Кравченко к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.